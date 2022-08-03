https://news.day.az/society/1484316.html В Баку курьер ограбил гражданина Нигерии
В Баку курьер ограбил гражданина Нигерии
В Баку ограбили гражданина Нигерии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, гражданин Нигерии Марван Фаллахта Ибн Салех обратился в полицию с заявлением о том, что его ограбил сотрудник курьерской службы доставки Bolt.
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий лицо, совершившее ограбление было, установлено и задержано.
Ущерб, причиненный иностранцу, был возмещен.
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