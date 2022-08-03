В Баку курьер ограбил гражданина Нигерии

В Баку ограбили гражданина Нигерии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, гражданин Нигерии Марван Фаллахта Ибн Салех обратился в полицию с заявлением о том, что его ограбил сотрудник курьерской службы доставки Bolt.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий лицо, совершившее ограбление было, установлено и задержано.

Ущерб, причиненный иностранцу, был возмещен.