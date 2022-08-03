Дорожная полиция обратилась к гражданам

Управление дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с матчем "Карабах" - "Ференцварош".

Как передает Day.Az, старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли заявил, что болельщикам рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

"Сегодня в первой игре III классификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку встретятся чемпион Азербайджана "Карабах" и венгерский клуб "Ференцварош". Желаем удачи нашей команде. Мы рекомендуем гражданам пользоваться общественным транспортом и быть на стадионе за час до начала игры", - подчеркнул он.