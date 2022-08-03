Совместная операция МВД и ГПС в Ярдымлы

В результате совместной операции, проведенной сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на территории Ярдымлинского района, задержан местный житель А.А. (2006 г.р.), у которого было найдено 26 г метамфетамина.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе дальнейшего расследования было также обнаружено 13 кг 530 г героина, 10 кг 550 г марихуаны и 3 кг 65 г метамфетамина, спрятанные несовершеннолетним вблизи государственной границы с Исламской Республикой Иран.

На предварительном допросе подозреваемый в незаконном обороте наркотиков признался, что приобрел наркотические средства и психотропное вещество у некоего мужчины по имени Ахмед с целью их реализации.

В результате принятых мер из незаконного оборота было изъято в общей сложности 27 кг 171 г наркотических средств.

Также было установлено, что в 2020 году отец А.А. был задержан и привлечен к следствию за организацию незаконного оборота наркотиков в крупных размерах. По решению суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия с целью выявления лиц, вовлекших несовершеннолетнего в наркокурьерскую деятельность.