В Геранбое столкнулись два автомобиля
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На участке магистрали Баку - Газах, проходящем по территории Геранбойского района, произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись "ГАЗель" и ВАЗ-2107, после чего грузовик завалился на бок.

В результате аварии пострадали три человека.

По данному факту ведется расследование.