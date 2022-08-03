https://news.day.az/society/1484370.html В Геранбое столкнулись два автомобиля - есть пострадавшие
В Геранбое столкнулись два автомобиля - есть пострадавшие
На участке магистрали Баку - Газах, проходящем по территории Геранбойского района, произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись "ГАЗель" и ВАЗ-2107, после чего грузовик завалился на бок.
В результате аварии пострадали три человека.
По данному факту ведется расследование.
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