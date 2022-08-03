https://news.day.az/society/1484389.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 512 случаев заражения коронавирусом, 399 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 799 983 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 787 479 человек вылечились, 9 752 скончались, число активных больных - 2 752.
За прошедшие сутки проведено 3 760 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 055 265 тестов.
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