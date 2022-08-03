В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19

В Азербайджане выявлено еще 512 случаев заражения коронавирусом, 399 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 799 983 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 787 479 человек вылечились, 9 752 скончались, число активных больных - 2 752.

За прошедшие сутки проведено 3 760 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 055 265 тестов.