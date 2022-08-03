Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 873 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 263, вторую дозу получили 140, бустерную дозу - 1 233 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 237 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 822 079, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 367 417, вторую дозу получили 4 858 243, бустерную дозу - 3 341 389 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 255 030 человек.