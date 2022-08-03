Продлен срок выдачи надбавок к зарплатам врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом
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Продлен срок выдачи надбавок к зарплате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, этот срок продлен до 1 сентября.

Ранее этот срок был рассчитан до 1 июля.