https://news.day.az/society/1484405.html Продлен срок выдачи надбавок к зарплатам врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом
Продлен срок выдачи надбавок к зарплатам врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом
Продлен срок выдачи надбавок к зарплате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, этот срок продлен до 1 сентября.
Ранее этот срок был рассчитан до 1 июля.
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