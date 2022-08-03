https://news.day.az/society/1484434.html Взрыв в Хырдалане - ФОТО - ВИДЕО
Взрыв в Хырдалане - ФОТО - ВИДЕО
В жилом здании в городе Хырдалан произошел взрыв.
Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на МЧС Азербайджана, на "горячую линию - 112" министерства поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в городе Хырдалан в Абшеронском районе.
На место происшествия привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС.
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