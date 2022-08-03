Взрыв в Хырдалане

В жилом здании в городе Хырдалан произошел взрыв.

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на МЧС Азербайджана, на "горячую линию - 112" министерства поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в городе Хырдалан в Абшеронском районе.

На место происшествия привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС.