Скончался известный азербайджанский журналист

Скончался известный журналист Араз Зейналов

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, советник главного редактора сайта Vesti.az Араз Зейналов скончался после тяжелой продолжительной болезни.

A.Зейналов был первым главным редактором русскоязычного сайта Vesti.az. Он много лет руководил сайтом. После того, как болезнь ограничила возможности работы, некоторое время работал советником главного редактора сайта.

Араз Зейналов много лет занимался журналистской деятельностью. Работал в газетах "Молодежь Азербайджана", "Панорама", "Каспий".

Мы выражаем глубокие соболезнования семье, близким нашего дорогого коллеги, а также медиа-общественности.