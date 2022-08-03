В связи со взрывом в Хырдалане госпитализированы три человека - TƏBİB
В связи со взрывом на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в городе Хырдалан на место происшествия были привлечены бригады скорой и неотложной медицинской помощи Центральной больницы Абшеронского района при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в TƏBİB.
По предварительной информации, в Наримановский медицинский центр поступили двое мужчин, 1986 и 1981 годов рождения, с термическими ожогами второй и третьей степеней головы, шеи, обеих верхних и нижних конечностей.
В настоящее время их состояние стабильно тяжелое.
Из двух других пострадавших в результате взрыва один был госпитализирован в Клинический медицинский центр с травмой и один - с удушьем дымом.
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