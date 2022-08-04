Гендиректор "Азеригаз" назвал причину взрыва в Хырдалане

Взрыв в жилом доме в Хырдалане мог произойти из-за утечки газа.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

"По предварительной информации, двое из пострадавших при взрыве в жилом доме в Хырдалане были рабочими, которые ремонтировали квартиру. Но это лишь предположение. Полная информация будет доступна после завершения расследования. Поэтому основательной информации у нас пока нет", - отметил Алиев.