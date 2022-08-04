https://news.day.az/society/1484454.html Гендиректор "Азеригаз" назвал причину взрыва в Хырдалане - ВИДЕО
Гендиректор "Азеригаз" назвал причину взрыва в Хырдалане - ВИДЕО
Взрыв в жилом доме в Хырдалане мог произойти из-за утечки газа.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.
"По предварительной информации, двое из пострадавших при взрыве в жилом доме в Хырдалане были рабочими, которые ремонтировали квартиру. Но это лишь предположение. Полная информация будет доступна после завершения расследования. Поэтому основательной информации у нас пока нет", - отметил Алиев.
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