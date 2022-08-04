https://news.day.az/society/1484486.html В Шуше обнаружен школьный дневник, который ждет хозяина 28 лет - ВИДЕО
В Шуше обнаружен школьный дневник, который ждет хозяина 28 лет - ВИДЕО
В Шуше были найдены учебные принадлежности многолетней давности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzərxəbər, речь идет о найденных дневнике и тетради по математике, которые сохранились и уже 28 лет ждут своего хозяина.
Эта тетрадь и дневник принадлежат Насими Ахмедову, который в 1989 году учился в 6 классе школы №1 имени Узеира Гаджибейли в Шуше. В настоящее время он работает доцентом в одном из институтов страны.
Сам Ахмедов, проживающий в настоящее время в городке, построенном для вынужденных переселенцев в поселке Ени Мушфик Гарадагского района, узнал о неожиданной находке в соцсетях.
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