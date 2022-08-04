https://news.day.az/society/1484493.html В Азербайджане начался перевод учащихся
В Азербайджане начался перевод учащихся
4 августа начался процесс перевода учащихся на 2022-2023 учебный год.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.
Процесс осуществляется на сайте sy.edu.az.
Электронная система будет активирована 4 августа в 11:00 для II-IX и XI классов и 15 августа в 11:00 для X классов.
Процесс размещения запросов в электронной системе продлится до 18:00 5 сентября.
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