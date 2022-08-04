Каковы симптомы оспы обезьян?

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) проинформировало население о симптомах оспы обезьян.

Как передает Day.Az, в заявлении, выпущенном организацией, указано, что одним из симптомов этого вируса являются головные боли.

"Болезнь может проявляться высыпаниями на любом участке тела, высокой температурой, воспалением и болью в прямой кишке, увеличением лимфатических узлов и преимущественно болями в спине", - отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что при подозрении на оспу обезьян, следует немедленно обращаться к врачу:

"По рекомендации врача пройдите тест на выявление оспы обезьян.

Чтобы защитить себя от обезьяньей оспы, следует чаще мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующими средствами. Избегать общения с людьми, у которых замечаете симптомы заболевания, соблюдая физическую дистанцию с ними", - говорится в заявлении TƏBİB.