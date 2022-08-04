Задержан сотрудник «Азерпочт»

В Евлахе работник "Азерпочт" присвоил себе деньги за проданные лотерейные билеты.

Как передает Day.Az, в районной прокуратуре проведено расследование на основании заявления о хищении денежных средств, принадлежащих ООО "Азерпочт" сотрудником Евлахского регионального отделения ООО.

По информации прокуратуры Евлахского района, в ходе расследования появились подозрения, что Турал Мамедов, работающий водителем-инкассатором в указанном отделении, присвоил 9 тысяч 400 манатов, которые он получил, продавая на основании доверенности лотерейные билеты ООО.

Турал Мамедов задержан в качестве подозреваемого в прокуратуре Евлахского района по статье 179.2.4 УК (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба).

В настоящее время следствие по делу продолжается.