В село Агалы планируется переселить еще 727 жителей

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев проводит опросы среди жителей села Агалы Зангиланского района с целью определения их социально-экономического, демографического положения, текущего уровня доходов, занятости, оценки их потребностей и изучения их мнения о поэтапном возвращении.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, к опросам были привлечены лица в возрасте от 16 до 63 лет.

Подготовленные Государственным комитетом совместно с Верховным комиссариатом Организации Объединенных Наций по делам беженцев по пилотным методологиям опросы, собеседования, и встречи фокус-групп проводятся в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском и Бейлаганском районах, где плотно проживают жители села Агалы.

В целом, в село Агалы, построенное по концепции "Умное село", планируется переселить еще 727 жителей. Для оценки потребностей 492 трудоспособных жителей и, соответственно, эффективного обеспечения их занятости проводятся соответствующие опросы и анкеты.

На заключительном этапе будут проанализированы результаты опросов, совместно с соответствующими структурами будут проведены ярмарки труда, встречи с работодателями и другие мероприятия для улучшения знаний и навыков каждого трудоспособного вынужденного переселенца, обеспечения занятости.

Опросы планируется завершить в августе этого года.