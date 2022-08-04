Утвержден режим охранной зоны Государственного заповедника города Шуша

Утвержден режим охраны охранной зоны Государственного заповедника города Шуша.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в решении Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении режима охраны охранной зоны Государственного заповедника города Шуша".

Решение принято в целях обеспечения исполнения подпункта 2.1.3 указа Президента Азербайджана № 1374 от 22 июня 2021 года "О применении закона Азербайджанской Республики № 338 - VIG от 31 мая 2021 года "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша".

Это решение в соответствии со статьей 4.4 закона "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша" определяет охранный режим охранной зоны Государственного заповедника города Шуша и обеспечивает осуществление правового регулирования, установленного законом и другими нормативно-правовыми актами Азербайджана, в пределах охранной зоны заповедника.