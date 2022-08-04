Тело погибшего в результате армянского обстрела азербайджанского военнослужащего передано его семье

Тело военнослужащего азербайджанской армии Кязымова Анара Рустам оглу, погибшего 3 августа в результате армянского обстрела, доставлено в его родной город Шамкир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, тело Кязымова передано его семье.

Напомним, что члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, 3 августа совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений Азербайджанской Армии. В результате погиб наш военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кяльбаджарского и Лачинского районов, и соорудить там новые боевые позиции.

В результате ответной операции "Возмездие", осуществленной подразделениями Азербайджанской Армии, была взята под контроль высота Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. В настоящее время нашими подразделениями ведутся инженерные работы по сооружению новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах.

В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Йухары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.