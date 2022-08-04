Объявлены результаты экзамена по специальности «журналистика»

Объявлены результаты экзамена по выявлению способностей по специальности "журналистика".

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ.

Абитуриенты, получившие удовлетворительную оценку, при выборе специальности в электронном заявлении наряду с другими специальностями могут выбрать специальность "журналистика".

Выбор специальностей продлится с 16 по 28 августа.

С 8 августа 2022 года, ГЭЦ организует онлайн (посредством приложения "Zoom" или по телефону) процесс апелляции для рассмотрения заявок, связанных с результатами экзамена.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться с 10:00 5 августа до 17:00 7 августа, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ.