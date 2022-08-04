Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается.

К ночи в некоторых местах вероятны дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем-32-37° тепла. В Баку ночью 24-26° тепла, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление снизится с 758 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах: (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 25-26° тепла, на южных пляжах: (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) 26-27° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 20-25° тепла.