Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Хырдалане

Обнародовано нынешнее состояние пострадавших при взрыве в Хырдалане.

Как сообщили Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), один пострадавший в результате взрыва, находившийся на стационарном лечении в медучреждении, подведомственном TƏBIB, выписан домой на амбулаторное лечение.

"Лечение двух других пострадавших с термическими ожогами головы, шеи, обеих верхних и нижних конечностей второй и третьей степени продолжается в медцентре Наримановского района Баку. Их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении TƏBIB.

Отметим, что 3 августа на короткий номер 112 горячей линии МЧС поступила информация о взрыве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в городе Хырдалан в Абшеронском районе. На место происшествия прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС. В результате взрыва были госпитализированы три человека.