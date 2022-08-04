https://news.day.az/society/1484565.html Житель Губы скончался в результате несчастного случая
Житель Губы скончался в результате несчастного случая
В Губе произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие произошло в селе Хыналыг.
Местный житель Зейналов Эльдениз Зал оглу попытался самостоятельно провести демонтаж стен своего дома.
В ходе демонтажа одна из стен обрушилась на него. В результате мужчина скончался на месте.
По факту ведется расследование.
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