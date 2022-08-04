Житель Губы скончался в результате несчастного случая
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В Губе произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие произошло в селе Хыналыг.

Местный житель Зейналов Эльдениз Зал оглу попытался самостоятельно провести демонтаж стен своего дома.

В ходе демонтажа одна из стен обрушилась на него. В результате мужчина скончался на месте.

По факту ведется расследование.