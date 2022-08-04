К сведению желающих стать учителем

Начался этап выбора вакансий конкурса трудоустройства учителей по всем предметам.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования.

Кандидаты, набравшие 40 и более баллов по всем предметам, могут выбрать вакансию, зайдя на личную страницу до 11:00 8 августа.

Отметим, что в случае отказа кандидата от места после размещения на выбранное им вакантное место, его участие в следующих выборах вакансий конкурса не будет удовлетворено.