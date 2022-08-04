https://news.day.az/society/1484570.html К сведению желающих стать учителем
К сведению желающих стать учителем
Начался этап выбора вакансий конкурса трудоустройства учителей по всем предметам.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования.
Кандидаты, набравшие 40 и более баллов по всем предметам, могут выбрать вакансию, зайдя на личную страницу до 11:00 8 августа.
Отметим, что в случае отказа кандидата от места после размещения на выбранное им вакантное место, его участие в следующих выборах вакансий конкурса не будет удовлетворено.
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