При взрыве в Хырдалане повреждены более 20 квартир, ведутся работы по обеспечению пострадавших жильем

Глава Исполнительной власти (ИВ) Абшеронского района Абдин Фарзалиев посетил пятиэтажный жилой дом №1 по улице Галубия в Хырдалане, где накануне прогремел взрыв, и встретился с его жителями.

Как сообщили Day.Az в ИВ, во встрече также приняли участие начальник районного управления полиции Шахрияр Шамширли, глава Абшеронского районного управления СГБ Руслан Рагимов, прокурор района Габиль Гасымов.

Сообщалось, что в результате сильного взрыва в 70-квартирном жилом доме пришли в негодность окна, двери и многие предметы быта.

В настоящее время на месте происшествия соответствующие структуры МЧС проводят расследование, по итогам которого будет установлена причина взрыва и сумма нанесенного им ущерба. Соответствующие шаги будут предприняты после заключения МЧС.

Жителям было сообщено, что ИВ Абшеронского района проводит работу по обеспечению всех пострадавших в результате взрыва временным жильем, которое будет арендовано.

Отметим, что в результате взрыва госпитализированы четверо пострадавших.