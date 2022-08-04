Дерзкая кража из бакинского офиса

В Баку в одном из офисов совершена кража.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, инцидент был зафиксирован в Низаминском районе столицы.

Так, житель Баку Р.Мурадов и житель Сумгайыта Т.Эфендиев украли 46 444 маната из сейфа офиса, расположенного в Низаминском районе.

Р.Мурадов и Т.Эфендиев были задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 23-го отдела полиции Низаминского РУП.

По факту ведется расследование.