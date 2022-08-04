https://news.day.az/society/1484606.html Дерзкая кража из бакинского офиса
Дерзкая кража из бакинского офиса
В Баку в одном из офисов совершена кража.
Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, инцидент был зафиксирован в Низаминском районе столицы.
Так, житель Баку Р.Мурадов и житель Сумгайыта Т.Эфендиев украли 46 444 маната из сейфа офиса, расположенного в Низаминском районе.
Р.Мурадов и Т.Эфендиев были задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 23-го отдела полиции Низаминского РУП.
По факту ведется расследование.
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