Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей

Взаимодействие представителей различных религиозных конфессий в условиях равенства, дружбы и мира перед законом является примером мультикультурализма и толерантности азербайджанского общества.

К сожалению, иногда в медиапространстве и социальных сетях встречаются случаи разжигания национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, а также унижения достоинства личности, что является посягательством на свободу совести и ущемлением установленных Конституцией прав граждан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как отмечается, в результате мониторинга, проведенного Генеральной прокуратурой, было установлено, что житель Абшеронского района Тайяр Гусейнли во время интервью на информационном интернет-ресурсе и в информационно-телекоммуникационной сети использовал резкие и оскорбительные выражения, с точки зрения имеющихся в азербайджанском обществе ценностей, о людях с другими мировоззрениями и убеждениями. В состоявшихся в продолжение этого дискуссиях Мубариз Садыглы, Ниджат Дадашов и Иршад Мурадов и другие лица распространили информацию оскорбительного или клеветнического характера, а также информацию, нарушающую неприкосновенность частной жизни.

Таким образом, были нарушены требования статей 13-2.2.3 и 13-2.3.9 Закона "Об информации, информатизации и защите информации".

Принимая во внимание, что в ходе беседы с указанными лицами они признали, что вовремя не осознали общественно опасные последствия своих действий, и поняли, что такие выражения являются неправильными в нынешних обстоятельствах, и что в будущем таких нарушений они не допустят, согласно статье 22 Закона "О прокуратуре", прокурор удовлетворился вынесением предупреждения.

В то же время Генеральная прокуратура обратилась к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой не распространять в будущем подобную, вызывающую беспокойство общественности информацию, в противном случае будут приняты соответствующие правовые меры.