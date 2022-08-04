83-летнего мужчину спасли из болота

На территории под названием "Каменный карьер" города Мингячевир гражданин остался в беспомощном состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в связи с этим на место незамедлительно были вызваны спасатели Мингячевирского городского отряда Государственной пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Оказалось, что 83-летний Т.Керимов оказался в опасной для жизни ситуации, застряв в болотистой местности. В результате оперативных мер, предпринятых пожарными-спасателями, гражданин был спасен и передан бригаде скорой медицинской помощи.