https://news.day.az/society/1484657.html 83-летнего мужчину спасли из болота - ВИДЕО
83-летнего мужчину спасли из болота - ВИДЕО
На территории под названием "Каменный карьер" города Мингячевир гражданин остался в беспомощном состоянии.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в связи с этим на место незамедлительно были вызваны спасатели Мингячевирского городского отряда Государственной пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Оказалось, что 83-летний Т.Керимов оказался в опасной для жизни ситуации, застряв в болотистой местности. В результате оперативных мер, предпринятых пожарными-спасателями, гражданин был спасен и передан бригаде скорой медицинской помощи.
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