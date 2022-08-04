В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19

В Азербайджане выявлено 495 новых случаев заражения COVİD-19, 360 человек вылечились, 3 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 800 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 787 839 человек вылечились, 9 755 скончались, число активных больных - 2 884.

За прошедшие сутки проведено 3 708 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 058 973 теста.