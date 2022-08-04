В Баку избили ребенка и мать врача

В Министерстве внутренних дел (МВД) прокомментировали распространившиеся в соцсетях утверждения об избиении ребенка, матери и подруги матери врача Эсмиры Гурбановой.

Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев, инцидент произошел 1 августа в Национальном приморском парке, передает Day.Az.

Так, у И.Бабаевой, которая является матерью врача Э.Гурбановой, и ее подруги А.Насировой возник конфликт с тремя неизвестными женщинами. В результате которого, как утверждается, пострадали обе женщины и ребенок.

В соответствующем органе полиции начато расследование.

Назначена экспертиза для установления телесных повреждений сторон. По результатам расследования вопросу будет дана правовая оценка.