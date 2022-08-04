В Баку перевернулась бетономешалка

В Баку возле станции метро "20 Января" перевернулась бетономешалка.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, в результате инцидента бетон вылился на дорогу, также были повреждены дорожные знаки, установленные на обочине.

По данному факту проводится расследование.

В правоохранительных органах сообщили, что погибших и пострадавших нет.