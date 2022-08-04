https://news.day.az/society/1484689.html В Баку перевернулась бетономешалка - ФОТО - ВИДЕО
В Баку перевернулась бетономешалка - ФОТО - ВИДЕО
В Баку возле станции метро "20 Января" перевернулась бетономешалка.
Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, в результате инцидента бетон вылился на дорогу, также были повреждены дорожные знаки, установленные на обочине.
По данному факту проводится расследование.
В правоохранительных органах сообщили, что погибших и пострадавших нет.
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