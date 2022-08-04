Еще около 150 инвалидов Первой Карабахской войны получат единовременную выплату

До 11 тысяч инвалидов войны уже в проактивном порядке назначены пособия, а на их банковские счета переведено в общей сложности 66,5 млн. манатов, они получили соответствующие СМС-сообщения.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, некоторые инвалиды Первой карабахской войны, на счета которых были переведены соответствующие средства, сегодня получили назначенные им выплаты.

Также на основании обращений в соответствующие военно-врачебные комиссии инвалидов войны, документов которых нет в электронных системах и архивах, подтверждено право на получение единовременной выплаты еще около 150 человек, и в ближайшие дни соответствующие средства будут переведены на их банковские счета. Каждому из них будет отправлено СМС-сообщение.

Отметим, лица, которым не была назначена единовременная выплата в связи с отсутствием в электронных системах, а также в соответствующих архивах сведений о ранении, полученном при прохождении военной службы до 2 августа 1997 года, а также в случае смерти лица, имеющего право на получение единовременной выплаты, его наследники для получения единовременной выплаты должны подать документы в порядке, указанном по ссылке https://sosial.gov.az/post_576347.