https://news.day.az/society/1485120.html Несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг
Несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что на территории Исмаиллинского района на горе Бабадаг несколько человек оказались в беспомощном состоянии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к поисково-спасательным работам привлечены соответствующие силы Северо-Западного регионального центра МЧС, соответствующие структуры были проинформированы.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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