Несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что на территории Исмаиллинского района на горе Бабадаг несколько человек оказались в беспомощном состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к поисково-спасательным работам привлечены соответствующие силы Северо-Западного регионального центра МЧС, соответствующие структуры были проинформированы.

Будет предоставлена дополнительная информация.