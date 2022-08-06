Найдено тело одного из пропавших без вести на горе Бабадаг

В 25 километрах к северу от поселка Лагич Исмаиллинского района пропали без вести 4 человека, направлявшихся в высокогорное святилище на хребте Бабадаг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жители села Тезекенд Исмаиллинского района, которые передвигались в горной местности пешком и верхом на лошадях к святилищу Бабадаг, пропали без вести прошлой ночью.

Как сообщил первый заместитель главы Исполнительной власти Исмаиллинского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Махмуд Сулейманов, передвигаясь ночью при дождливой погоде по горной дороге, житель села Тезекенд Мамедов Мубариз Алиага оглу (1968 г.г.) упал в ущелье и погиб.

Его попутчики Худавердиев Ният Вугар оглу (2002 г.р.), Худавердиев Ага Адиль оглу (2006 г.р.) и его брат Худавердиев Эмиль Адиль оглу (2008 г.р.) спустились в ущелье и попытались поднять его тело, но не смогли вернуться.

Для спасения этих лиц, находящихся в настоящее время в ущелье в беспомощном состоянии, были привлечены жители села Лагич, сотрудники МЧС.

В настоящее время ведутся спасательные работы.