Трое из пропавших без вести на горе Бабадаг найдены живыми

Трое из мужчин, оказавшихся в беспомощном состоянии на горе Бабадаг в Исмаиллинском районе - Худавердиев Ниджат, Худавердиев Ага и его брат Худавердиев Эмиль найдены живыми и переданы по назначению.

Как сообщили Day.Az в МЧС, установлено местонахождение тела погибшего Мамедова Мубариза Алиага оглу. В настоящее время ведутся работы по вывозу его тела из горной местности со сложным рельефом.

Напомним, сегодня утром на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что на территории Исмаиллинского района на горе Бабадаг несколько человек оказались в беспомощном состоянии.

К поисково-спасательным работам были привлечены соответствующие силы Северо-Западного регионального центра МЧС.

Поиски велись на горной местности со сложным рельефом в неблагоприятных погодных условиях.

Будет предоставлена дополнительная информация.