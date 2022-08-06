В Азербайджане из армии исключили военнослужащих, публиковавших кадры со службы в соцсетях
Военнослужащие азербайджанской армии, опубликовавшие кадры, связанные со службой, в соцсетях, исключены из рядов армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Было установлено, что военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Сулейманзаде Сеймур Эмрах оглу и Абдуллаева Афет Изарийе гызы пользовались на службе смартфонами, а также публиковали фото- и видеоизображения, связанные со службой, на своих страницах в соцсетях.
Упомянутые лица уволены из рядов армии за действия, противоречащие соответствующим приказам и распоряжениям руководства министерства обороны Азербайджана.
Ведомство еще раз напомнило, что серьезные меры в отношении военнослужащих, грубо нарушивших правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов, будут приниматься и впредь.
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