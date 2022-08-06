https://news.day.az/society/1485183.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 452 случая заражения коронавирусом, 403 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Пять пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 801 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 788 612 человек вылечились, 9 760 скончались, число активных больных - 3 098.
За прошедшие сутки проведено 3 750 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 066 158 тестов.
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