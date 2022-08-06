Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 452 случая заражения коронавирусом, 403 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Пять пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 801 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 788 612 человек вылечились, 9 760 скончались, число активных больных - 3 098.

За прошедшие сутки проведено 3 750 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 066 158 тестов.