Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 839 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 314, вторую дозу получили 172, бустерную дозу - 1 113 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 240 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 827 603, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 368 294, вторую дозу получили 4 858 790, бустерную дозу - 3 344 797 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 255 722 человека.