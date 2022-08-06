Служба электронной безопасности Азербайджана обратилась к населению

Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана призывает граждан быть бдительными в отношении отправляемых неизвестными лицами сообщений и электронных писем в связи с участившимися в последнее время фишинг-атаками, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Служба просит граждан не переходить по отправленным им подозрительным ссылкам, не скачивать файлы, отправленные с сообщениями и письмами от неизвестных лиц, не пересылать другим лицам сообщения, в подлинности которых они не уверены, проверять в официальных источниках достоверность информации.

Также гражданам рекомендуется быть внимательными в отношении звонков, поступающих с незнакомых номеров, и не предоставлять личные данные по телефону или электронной почте неизвестным лицам.

Отметим, что Служба электронной безопасности регулярно анализирует общую ситуацию с кибербезопасностью в стране, осуществляет мониторинг информационных ресурсов интернета, организует оперативный прием информации о произошедших кибератаках. Служба принимает соответствующие меры, а также осуществляет информирование на национальном уровне в связи с кибератаками.

"Просим граждан в случае кибератаки сообщить об этом в Службу электронной безопасности посредством электронной почты [email protected] и сайта www.cert.az", - говорится в сообщении Службы.