https://news.day.az/society/1485201.html В Огузе сгорел жилой дом - ФОТО
В Огузе сгорел жилой дом - ФОТО
В Огузе сгорел частный жилой дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером в селе Моллалы произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 100 кв. м, принадлежащем жителю села Назиму Ягуб оглу Мамедову, 1988 года рождения.
К тушению пожара были привлечены пожарные машины и личный состав Огузской районной противопожарной части МЧС. В результате происшествия воспламеняющиеся конструкции дома сгорели вместе с предметами домашнего обихода. Пострадавших во время пожара нет.
По факту проводится расследование.
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