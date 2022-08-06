В Огузе сгорел жилой дом

В Огузе сгорел частный жилой дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером в селе Моллалы произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 100 кв. м, принадлежащем жителю села Назиму Ягуб оглу Мамедову, 1988 года рождения.

К тушению пожара были привлечены пожарные машины и личный состав Огузской районной противопожарной части МЧС. В результате происшествия воспламеняющиеся конструкции дома сгорели вместе с предметами домашнего обихода. Пострадавших во время пожара нет.

По факту проводится расследование.