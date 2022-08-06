Ночные виды нефтяных месторождений Абшерона - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТО
Промышленные пейзажи, особенно ночью и на закате, всегда привлекали фотографов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в этой подборке снимки нефтяных месторождений Абшерона разных мастеров, сделанные от 1900-х до 1990-х годов.
Открытка 1900-х годов
Вид ночью на строительство эстакад на Нефтяных Камнях летом 1957 года. Фото Евгения Халдея
Фото Дмитрия Бальтерманца 1960 года
Фото Гусейна Гусейнзаде 1960-х годов
Фото Дмитрия Бальтерманца 1960 года
Фото 1963 года, напечатанное в журнале "Life"
Фото 1963 года, напечатанное в журнале "Life"
Фото 1963 года, напечатанное в журнале "Life"
Фото-хроника ТАСС, 1964 год
Фото 1964 года
Фото Исая Рубенчика из фотоальбома "БАКУ" 1970 года
Фото 1970-х годов
Фото Юрия Рахиля 1974 года
Фото Гусейна Гусейнзаде 1979 года
Фото 1980-х годов
Фото 1984-1985 года
Фото 1980-х годов
Фото Рафига Нагиева конца 1980-х годов
Фото конца 1980-х годов
Фото Олега Литвина конца 80-х - начала 90-х годов
Фото Олега Литвина конца 80-х - начала 90-х годов
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре