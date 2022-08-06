Ночные виды нефтяных месторождений Абшерона

Промышленные пейзажи, особенно ночью и на закате, всегда привлекали фотографов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в этой подборке снимки нефтяных месторождений Абшерона разных мастеров, сделанные от 1900-х до 1990-х годов.

Открытка 1900-х годов

Вид ночью на строительство эстакад на Нефтяных Камнях летом 1957 года. Фото Евгения Халдея

Фото Дмитрия Бальтерманца 1960 года

Фото Гусейна Гусейнзаде 1960-х годов

Фото Дмитрия Бальтерманца 1960 года

Фото 1963 года, напечатанное в журнале "Life"

Фото 1963 года, напечатанное в журнале "Life"

Фото 1963 года, напечатанное в журнале "Life"

Фото-хроника ТАСС, 1964 год

Фото 1964 года

Фото Исая Рубенчика из фотоальбома "БАКУ" 1970 года

Фото 1970-х годов

Фото Юрия Рахиля 1974 года

Фото Гусейна Гусейнзаде 1979 года

Фото 1980-х годов

Фото 1984-1985 года

Фото 1980-х годов

Фото Рафига Нагиева конца 1980-х годов

Фото конца 1980-х годов

Фото Олега Литвина конца 80-х - начала 90-х годов

Фото Олега Литвина конца 80-х - начала 90-х годов