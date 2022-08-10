Пожар произошел на территории подстанции в Товузе
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В селе Ашагы Ойсузлу Товузского района на территории подстанции сгорели 1 вакуумный ключ и 10 п.м. выходного кабеля, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, подстанция была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.