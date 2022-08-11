https://news.day.az/society/1486166.html Названа причина пожара на территории подстанции в Товузе
Названа причина пожара на территории подстанции в Товузе
Причиной пожара на территории подстанции в Товузском районе стало возгорание изолированного кабеля в результате перегрева изолированной 6 кВ линии.
Об этом сказал Day.Az руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Мустафаев.
"Пожар удалось потушить в короткие сроки. Несколько улиц, где было прервано электроснабжение, в кратчайшие сроки были обеспечены электроэнергией по альтернативной линии", - сказал он.
Напомним, что в селе Ашагы Ойсузлу Товузского района на территории подстанции сгорели 1 вакуумный ключ и 10 п.м. выходного кабеля. Подстанция была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре