Названа причина пожара на территории подстанции в Товузе

Причиной пожара на территории подстанции в Товузском районе стало возгорание изолированного кабеля в результате перегрева изолированной 6 кВ линии.

Об этом сказал Day.Az руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Вагиф Мустафаев.

"Пожар удалось потушить в короткие сроки. Несколько улиц, где было прервано электроснабжение, в кратчайшие сроки были обеспечены электроэнергией по альтернативной линии", - сказал он.

Напомним, что в селе Ашагы Ойсузлу Товузского района на территории подстанции сгорели 1 вакуумный ключ и 10 п.м. выходного кабеля. Подстанция была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.