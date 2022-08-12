В Баку столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавший

В Бинагадинском районе Баку произошла дорожная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на проспекте Азадлыг.

Али Мамедов въехал в круг на автомобиле марки Opel. Параллельно с водителем этой машины в круг въехал и автомобиль марки Kia. Оба водителя, нарушив правила дорожного движения, проехали красный свет светофора и врезались в автомобиль марки "Мерседес".

На территорию были привлечены сотрудники Бинагадинского районного отдела дорожной полиции и управления. Водитель автомобиля Kia был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники дорожно-патрульной службы сообщили корреспонденту АПА, что водители автомобилей Kia и Opel нарушили правила дорожного движения. Все 3 автомобиля, попавшие в аварию, были помещены в штрафную.