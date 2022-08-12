- Как определяется штамм коронавируса?

"В целом, для диагностики коронавирусной инфекции могут использоваться серологические, антигенные и молекулярные методы. В настоящее время для скрининга на COVID-19 используются молекулярные (ПЦР) и антигенные тесты".

Как передает Day.Az, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения Явер Хаджисой.

- Какой тест на ковид является наиболее эффективным?

- Для диагностики коронавирусной инфекции могут использоваться серологические, антигенные и молекулярные методы. Чувствительность и специфичность каждого из этих методов различна. Выявление РНК коронавируса COVID-19 в этом образце определяется путем амплификации нуклеиновых кислот с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Готовность результатов ПЦР-теста на COVID-19 - от 3 до 8 часов.

Тесты на антигены также широко используются в диагностике этой инфекции. Эти тесты также называются экспресс-тестами, потому что результат готов примерно через 30-60 минут после отбора пробы. Некоторые люди ошибочно принимают результаты экспресс-теста за тестирование методом ПЦР.

Хотя готовность результатов ПЦР-теста на COVID-19 занимает больше времени, этот метод обладает более высокой чувствительностью и специфичностью, и ни один из других методов не является подтверждающим. Так, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) считается основным подтверждающим тестом для лабораторной диагностики коронавирусной инфекции.

- Как проводится анализ мазка на ковид?

- Для проведения теста на антиген SARS-CoV-2 используют образец (мазки из полости носа и ротоглотки). Принцип этого метода тестирования основан на прямом обнаружении белка какого-либо вируса. Если образец содержит вирусный антиген (частицу), карточка внутри используемого экспресс-теста соединяется с пропитанными моноклональными антителами, образуя цветную линию, что указывает на положительный результат теста.

Молекулярные (ПЦР) методы - наиболее широко используемые методы диагностики COVID-19. ПЦР дает возможность использования для диагностики разных биологических материалов: плазмы, мокроты, отделяемого из носа, мазков из зева и носа, слюны. Затем взятые образцы исследуются в лаборатории.

- Как определяется штамм коронавируса?

- Тестирование на наличие определенного штамма COVID-19 направлено на выявление генетического материала вируса в организме. Для этого результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, взятый из первичного забора пробы, должен быть положительным (первично-положительный). После этого секвенированием определяют аминокислотную последовательность вируса и к какому штамму относится вирус. Для проведения таких анализов необходимо специальное оборудование.

- На что следует гражданам обратить внимание, чтобы защитить себя от вируса?

- В целом, для защиты от любых воздушно-капельных инфекций граждане должны соблюдать следующие правила:

- Соблюдать социальную дистанцию с другими людьми, даже если вы не больны. Передача вируса происходит в основном бессимптомными носителями (асимптомно);

- При посещении мест массового скопления людей, в общественном транспорте и в закрытых помещениях целесообразно носить медицинскую маску;

- Следует правильно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком для рук.