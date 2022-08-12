Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

11 августа в 01:05 на служебном участке погранзаставы погранотряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС), вблизи села Ахмедли Бейлаганского района пограничный наряд выявил нарушение неизвестным человеком государственной границы со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС. Сообщается, что нарушитель границы проигнорировал команду "Стой!" и предупредительный выстрел в воздух, произведенный пограничным нарядом и, воспользовавшись темнотой, бросил на землю сверток, который держал в руках, и убежал обратно на территорию Ирана.

В результате поисковых работ, проведенных на местности, был обнаружен и изъят сверток с 21 кг и 900 гр наркотиков.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.