https://news.day.az/society/1488299.html “La Gazette”: Азербайджанский профессор вернулся в родную Шушу спустя 30 лет - ФОТО - ВИДЕО
“La Gazette”: Азербайджанский профессор вернулся в родную Шушу спустя 30 лет - ФОТО - ВИДЕО
Парижская онлайн-газета Lagazetteaz.fr подготовила статью о возвращении спустя 30 лет азербайджанского профессора Эльчина Ахмедова в родной город Шушу.
Как передает Day.Az, в статье "Профессор Ахмедов возвращается в родной город спустя 30 лет" и коротком сюжете рассказывается о возвращении азербайджанского ученого в родные места.
"Профессор Эльчин Ахмедов, родившийся в Шуше, возвращается в свой родной город спустя два года после освобождения от армянской оккупации, чтобы найти следы города своего детства", - говорится в статье.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре