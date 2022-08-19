“La Gazette”: Азербайджанский профессор вернулся в родную Шушу спустя 30 лет

Парижская онлайн-газета Lagazetteaz.fr подготовила статью о возвращении спустя 30 лет азербайджанского профессора Эльчина Ахмедова в родной город Шушу.

Как передает Day.Az, в статье "Профессор Ахмедов возвращается в родной город спустя 30 лет" и коротком сюжете рассказывается о возвращении азербайджанского ученого в родные места.

"Профессор Эльчин Ахмедов, родившийся в Шуше, возвращается в свой родной город спустя два года после освобождения от армянской оккупации, чтобы найти следы города своего детства", - говорится в статье.