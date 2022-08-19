Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 20 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем-35-38° тепла, в Баку ночью-24-26° тепла, днем-36-38° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 55-60 %, днем-35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, восточный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 35-40°, в горах ночью 15-20° тепла, днем 25-29° тепла.