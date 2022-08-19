«Шуша – это прошлое, настоящее, будущее Карабаха»: Джыдыр дюзю

Продолжается проект "Шуша - это прошлое, настоящее, будущее Карабаха", осуществляемый Музеем независимости Азербайджана, в рамках Года города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, очередная презентация проекта посвящена известному историческому месту, прославившему город Шушу, Джыдыр дюзю.

Джыдыр дюзю - горное плато, расположенное неподалеку от города Шуша, на краю живописного каньона Дашалты. По этой причине здесь издревле проводились скачки, игры човган, Новруз байрамы и другие народные праздники. Джыдыр дюзю всегда был излюбленным местом отдыха шушинцев и гостей города.

В Джыдыр дюзю проводились литературно-музыкальные собрания и фестивали. Ежегодно в мае на Джыдыр дюзю проходил музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".

После оккупации Арменией 8 мая 1992 года города Шуша, это священное место не было забыто и было увековечено в произведениях культуры и искусства.

После великой Победы в 44-дневной Отечественной войне Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 7 мая 2021 года Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана. Данным распоряжением также были восстановлены Дни поэзии Вагифа и фестиваль "Харыбюльбюль". 12-13 мая 2021 года впервые после освобождения города Шуша на Джыдыр дюзю прошел фестиваль "Харыбюльбюль".