https://news.day.az/society/1488356.html Внесены изменения в "Правила организации и проведения спортивных азартных игр"
Внесены изменения в "Правила организации и проведения спортивных азартных игр"
Внесено изменение в "Правила организации и проведения спортивных азартных игр".
Как сообщает Day.Az, документ в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно изменению, часть суммы, остающейся после вычета налогов с совокупного оборота, полученного от проведения спортивных азартных игр, которая направлялась на развитие физической культуры и спорта, будет выплачиваться учреждению, определяемому министерством молодежи и спорта Азербайджана.
Напомним, что ранее эти средства выплачивались Национальному Олимпийскому комитету.
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