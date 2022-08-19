Минобороны прокомментировало информацию о смерти полковника-лейтенанта

Министерство обороны прокомментировало информацию, распространенную о смерти офицера запаса.

В информации, поступившей Day.Az из Министерства обороны, говорится, что в СМИ распространилась информация о том, что полковник-лейтенант Зульфугаров Сеймур Энвер оглу скончался от болезни.

В Минобороны отметили, что Зульфугаров не был на военной службе, он был уволен в запас.